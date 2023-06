Läti jalgpallikogukond on leinas: endine koondislane suri vähki

Läti jalgpalliliit andis teada, et Freimanis suri teisipäeval pärast pikka võitlust vähiga. «Gints Freimanist mäletatakse fännide poolt alati kui järeleandmatut võitlejat, kes andis oma tiimi nimel kõik. See on kurb hetk, Läti jalgpalliliit avaldab Gintsi perele, sugulastele, sõpradele, kolleegidele ja kogu Läti jalgpallikogukonnale suurimad kaastunded,» seisis Läti jalgpalliliidu teates.