Maailma parim jalgpallur selgitas, miks liitus Saudi Araabia klubiga

Sel nädalal sai ametlikuks, et Benzema lahkub Madridi Realist ning lööb käed Al Ittihadiga. Paljud spekuleerivad, et otsustavaks said hiiglaslikud rahapatakad, millega ta naftariiki meelitati – hakkab ju tema aastapalk olema umbes 200 miljonit eurot –siis Prantsusmaa koondislane andis hoopis teise põhjuse.

«Ma olen moslem ja see on moslemiriik ja ma olen alati tahtnud siin elada,» vastas Benzema klubi ühismeedias avaldatud videos küsimusele, miks ta otsustas Saudi Araabiasse mängima siirduda.

«Ma olen valmis oma talenti siin näitama, siin liigas on palju suuri nimesid – Cristiano Ronaldo ja nüüd mina. On tähtis näidata, et Saudi Araabia jalgpallil võib olla globaalne mõju. Asi ei ole ainult siin hästi mängimises, vaid ma peaks suutma tuua samasugust edu nagu Euroopas ja mängima nii nagu tegin seda Madridi Realis,» lisas Benzema.

Ronaldo ja Benzema liitusid Realiga mõlemad 2009. aasta suvel ning mängisid pikalt klubis koos.

«Ronaldo on mu sõber ja ta on siin. On hämmastav teda Saudi Araabias näha, sest ta esindab uut ajajärku selle riigi jalgpallis ja iseloomustab progerssi, mis siin toimub ja mis on tähtis ka rahvusvahelisel tasemel,» lisas ta.