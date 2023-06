VIDEO ⟩ Maailma üks paremaid suusahüppajaid elas üle hirmuäratava kukkumise

Uuest hooajast hakkavad suusahüppajad võistlema kombinesoonidega, mis on praegustest kitsamad ja väiksemad. See tähendab, et kandvat pinnast on lennu ajal vähem ning varasemate pikkuste kättesaamiseks tuleb hüpata suurema hooga.

«Kaugele hüppamine on muutunud ohtlikumaks. Meil peab olema rohkem kiirust, rohkem kõrgust ja maandume kõvemalt, et samad pikkused kätte saada. Ma ei ole selle üle väga õnnelik. Ma soovin, et see oleks mulle võimalikult turvaline, et saaksin võimalikult palju hüpata,» rääkis mullune MK-sarja üldvõitja.