Eesti spordisõpradele tuntud platvorm kaotas hoobiga umbes 850 miljonit eurot

Investorite silmis näis Viaplay tulevik helge ning firma väärtus pidi ainult ülesmäge rühkima. Viimaste andmete kohaselt on nende selle aasta teise kvartali kahjum 21,4-25,7 miljonit eurot.

Soome analüütik Tero Kuittinen rääkis Italehtile, et mitmete tippspordisarjade õigused omandanud Viaplay rahalised raskused on järjekordne märk televaatajate mässumeelsusest.

Kaks kümnendit Ameerikas elanud analüütik on pingsalt jälginud erinevate voogedastusplatvormide arengut, kes on osaliselt Viaplay konkurendid, isegi kui nad ei näita suurt sporti otseülekandes.

Kuittineni sõnul on voogedastusteenuste roosiline tulevik ka Ameerikas seilanud karidele. Disney ja Netflixi aktsiad jõudsid tippu 2021. aastal. Pärast seda on mõlemad järsult langenud. «Mõlemad olid sunnitud esitama kasumihoiatusi, kui tellijate arvu kasv järsku peatus,» lisas Kuittinen.

Ta ütles, et meedia tarbimine on pärast koroonapandeemiat üsna järsult muutunud. Kliendid on oodatust palju vähem ustavamad.