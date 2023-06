VIDEO ⟩ Austrias võisteldakse maailma «kõige julmemal» spordialal

Kodupubliku lemmiku spurt võistluse otsustaval hetkel oli nii võimas, et Kisang murdus ja pidi suure osa viimasest kilomeetrist kõndima.

Mäejooksu võistlustel saab publik sportlasi lähedalt jälgida. Mayr sõnas, et ta sai just tänu kodupubliku toetusele kulla. «Viimasel kolmel minutil oli lärm minu ümber eriti vali, ma ei kuulnud enda hingamiski. See aitas võistluselt pingeid ära võtta,» lisas mäejooksu maailmameister.