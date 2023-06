Sportlane planeeris oma surma. Aga siis kõik muutus!

Rootslanna tundis kolm või neli aastat tagasi, et on jõudnud ummikusse. Ta otsis internetist teavet erinevate enesetapumeetodite kohta ning pani kokku hüvastijätukirja.

Intervjuus on ta tänulik bowlingule, mis aitas kohutavatest mõtetest pääseda. Ta on bowlingut harrastanud alates kuuendast eluaastast ning ütles, et on selle mängimisest sõltuvuses ja armastab seda spordiala tohutult.