Parim kaitse või rünnak – kumb jääb finaalis peale?

Huvitaval kombel pole need kaks klubi omavahel ametlikus mängudes kunagi kohtunud. Nõnda juhtus ka 2005. aastal, mil Meistrite liiga finaalis võtsid mõõtu samuti Itaalia ja Inglismaa klubid, AC Milan ja FC Liverpool. Põnev on ka asjaolu, et too finaal mängiti Istanbulis asuval Atatürki olümpiastaadionil, kus selgub ka tänavune Meistrite liiga meisterklubi. Toona saavutas põnevuskohtumises Liverpool võidu alles penaltiseeriaga.