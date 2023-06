Elu eest võitlev PSG jalgpallur langes tagasi koomasse

Hispaanias Sevillas asuv haigla, kus Ricot ravitakse, teatas kolmapäeval, et jalgpalluri seisund on endiselt tõsine, kuid natuke jagati ka häid uudiseid. Jalgpallur veetis 11 päeva kunstlikus koomas, kust ta lõpuks äratati ning tervis oli paranemas.

29-aastane Sevillast pärit pallur on Hispaaniat esindanud ühes mängus. PSG karjääri jooksul on ta Prantsusmaa kõrgliigas väljakul käinud 13 korda. Ühes tänavuse liigatiitliga on Rico kolmekordne Prantsusmaa meister.