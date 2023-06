Skandaal: FIFA sundis naisi alasti võtma

Rootsi naiskonna arst saabus hotelli, kus mängijad viibisin ning seal teostati kontroll. «Ma mõistsin, mida mul tuli teha. Pidime püksid koos aluspesuga jalast võtma ning meie füsioterapeut kinnitas soo. Ta andis arstile märku, et kõik on korrektne ning võisime seejärel püksid taas jalga panna,» vahendas SVT rootslanna sõnu.

Antud olukorrast on möödas 12 aastat, ent Fischer pole seda kunagi unustanud. «Mida enam sellest räägin, seda haigem kõik tundub. Esialgu mõtlesime, et tegemist on naljaga, aga hiljem olime šokeeritud. See poleks pidanud selliselt toimuma,» jätkas rootslanna.