Sõjakirves on maha maetud. Ogier: rivaliteet sai läbi

Saksamaa portaalile Formel1.de saksa keeles (Ogier' abikaasa Andrea Kaiser on Saksamaalt – H. L) intervjuu andnud kaheksakordne maailmameister sõnas, et kuigi vastasseis Loebiga oli kohati mitmes mõttes raske, siis tunneb ta nüüd uhkust, et kaks prantslast võitsid järjest 17 MM-tiitlit. tema kaheksa viimast, Loeb üheksa esimest. Gallia kukkede seeria lõpetas 2019. aastal eestlane Ott Tänak.

Ogier' ja Loeb sõitsid veidi üle kümne aasta tagasi koos Citroëni tehasetiimis. «Olin toona noor ja kohati liiga kärsitu. Tahtsin mõnikord liiga palju. See polnud poliitilises mõttes mu karjääri parim aeg, kuid õppisin oma ülejäänud karjääriks sellest palju. See on ka põhjus, miks meenutan [rivaliteeti] vaid positiivselt,» rääkis Ogier.

Kired lõid kõige eredamalt lõõmama 2011. aasta Saksamaa rallil, kus Ogier ja Loeb olid väga kiired, aga Citroën palus, et nad ei hakkaks omavahel võidu kihutama. Meeskond eelistas, et liidrikohta hoidnud Loeb võidaks ralli.

Mõistagi polnud Ogier tiimikäsklusega rahul, aga ta neelas oma uhkuse alla ning austas seda. Rallijumal tegi talle aga kingituse, kuna Loebil läks laupäeva viimasel katsel rehv puruks ning ta kaotas seetõttu parasjagu aega. Piisavalt, et Ogier saaks poodiumi kõrgeimale astmele tõusta ja võita.

Too hooaeg oli ka esimene, mil Ogier võitles tõsiselt MM-tiitli nimel. Ta lõpetas hooaja kolmandana, kaotades oma eelviimase ehk kaheksanda trofee võitnud Loebile 26 punkti. Kahe kange vahele jäi soomlane Mikko Hirvonen, kes kogus võitjast kaheksa silma vähem.

Ogier meenutas intervjuus, et õppis Loebilt palju ning temaga ühes tiimis sõitmine oli suurepärane võimalus. «Muidugi võinuksid mõned asjad paremini minna. Mul polnud siis piisavalt kogemust ning see oli ka kõige suurem murekoht, kuna rallis on see väga-väga suur eelis.»