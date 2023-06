Lappi selgitas, miks ta pole teinud nagu Rovanperä või Sordo

Viimasel kolmel MM-rallil poodiumile tõusnud Lappi sõnul ei too raha õnne ning ta ei usu, et pere elu oleks mõnes muus riigis nii mõnus kui Soomes, kus on lähedaste tugi olemas. «Kõige olulisem on elukvaliteet, mitte raha,» märkis ta intervjuus väljaandele Ilta-Sanomat.