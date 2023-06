Autsaider võitles vägevalt, aga Świątek on jätkuvalt Pariisi kuninganna

Poolatar oli teises setis peal 3:0 ja tundus, et võit on vaid vormistamise küsimus. Muchová võitles aga edasi, läks 5:4 juhtima ning ta servis setivõidu nimel. Świątekit see ei heidutanud, sest ta murdis olulisel hetkel vastase pallingu. Muchová vastas järgmises geimis samaga ning eduseisus 6:5 ei loovutanud ta oma servigeimi.

Huvitav on märkida, et Świątek on profikarjääri jooksul võitnud nüüd 54 saviliival peetud kohtumist, kui ta on esimese seti võitnud. Poolatar on saanud vaid ühe kaotuse ning see tuli neli aastat tagasi Prahas just Muchová vastu.