Julgustav! Vollekoondis noppis väärt võidu ning läheb üha paremasse hoogu

Teises geimis jätkati samas koosseisus. Seegi vaatus algas tasavägiselt, tšehhide eksimuse järel sai Eesti kahepunktilise edu (8:6), ent õige pea olid tablool numbrid 8:8. Punkt-punktis mindi, kuni külalised kahega ette läksid – 19:17. Eestlased jõudsid 19:19 viigini, ent servivead ja vastase hea rünnak andsid Tšehhile 22:20 edu ja peatreener Alar Rikberg võttis mõtlemisaja. Robert Viiber tuli Vankeri asemele. Aganitsa kaval punkt ning vastaste viga rünnakul viigistas uuesti seisu (22:22) ja nüüd võtsid tšehhid time-out’i. 24:24 seisult sai geimpalli Eesti ja see ka realiseeriti.