Maailmameister on harjunud, et teda peetakse mõrraks

Möödunud hooajal Venemaa karikavõistluste üldarvestuses neljanda koha saanud sportlane rääkis portaalile Championat, et nii mõnigi inimene arvab teda esimest korda nähes, et Istomina on mõrd. «Ent see pole mulle kunagi tuska valmistanud. Ma lihtsalt mõtlesin, miks nad nii arvavad, sest ma ei tee midagi, et inimestel oleks põhjust nõnda arvata.»

Samas tunnistas Istomina, et ta on kohati väga äkiline ja emotsionaalne. «Kui olen kuri, siis mõnikord hakkavad sädemed lendama. Samas olen üldiselt üpris rahulik ja tasakaalukas. Tuleb välja, et võistluste ajal suudan olla teise iseloomuga.»