Vene hokitäht Aleksandr Ovetškin sai Putinilt suure au osaliseks

Nimel jagas meie idanaabri riigipea selle nädala alguses autasusid ning paljude teiste seas otsustas ta sportlike saavutuste, Venemaa spordi populariseerimise ja aktiivse osalemise eest riigi kehakultuuri arendamisel esile tõsta ka Ovetškinit.

37-aastane Ovetškin on teada-tuntud Putini toetaja. Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHLi üks suuremaid staare on Ukrainas toimuva valguses aga hoidunud sõja teemal sõna võtmast.

«Ütleksin, et olukord on keeruline,» lausus ta mullu veebruaris, päev pärast sõja puhkemist. «Mul on palju sõpru nii Venemaal kui ka Ukrainas. Raske on näha järjekordset sõda. Loodan, et see saab varsti läbi ja kogu maailmas algab rahu.»

Sõda-rahu teljel võttis Ovetškin selle hoolikalt kalkuleeritud vastusega seega justkui sisse koha rahu poolel, ent oma riigipeast rääkides, kes sõjalist konflikti alustas, ta nõnda konkreetselt ei kõnelenud. «Jah, ta on mu president. Aga ma pole poliitik. Olen sportlane,» jätkas ta sõnu otsides vastamist. «Nagu ütlesin, siis loodan, et see kõik lõppeb varsti. Olukord on mõlemale poolele keeruline. Minul pole siin midagi teha.»