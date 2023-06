Spordiareenidele naasnud Eesti kergejõustikutalent püstitas võimsa rekordi

Möödunud aastal teatas tänaseks 19-aastane Pihela, et loobub tippspordist, ent tänavu näib tema meel muutunud olevat. Märtsis sai selgeks, et Eesti kergejõustikutalent asub õppima USA Oklahoma ülikooli ning tänavu on ta Eestis osalenud ka kahel võistlusel.