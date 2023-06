Kuningaks tõusnud Novak Djokovicil on siiski veel paar tähist, mida püüda!

Et serblane Novak Djokovic võidab tennise suurturniiril kõik seitse vastast, ei üllata enam ammu. Pariisis peetud Prantsusmaa lahtistel juhtus see juba 23. korda, ning Djokovic võttis meeste absoluutse rekordi ainult enda nimele. Kas tal on veel, mille poole pürgida? On!