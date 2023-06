EMil kuuendaks tulnud eestlane: kahjuks polnud mul kolmanda koha sprindiks enam palju järel

«Esimene ring kulges raskelt. Ees pandi väga tugev tempo peale ja ma olin natukene liiga taga, et ette jõuda. Meil oli omal hea grupp, millega saime edasi heas tempos liikuda. Teisel ringil läks tunne paremaks ja saime omakorda neljakesi grupist minema. Tundsin ennast täna «singlitel» hästi, sest tegime ratta seadistuses paar muudatust. Esimese ringi järel ei teadnud ma kohast midagi, kuid järsku öeldi, et kümme meest on ees. Hakkasime neid hea tempoga püüdma ning järsku olime juba kolmanda mehe kandadel. Kahjuks ei olnud minul enam sprindiks palju järel ja ma ei saanud õigel ajal ette. Lõpp oli natuke ohtlik ja kuna nägin, et kolmas koht on juba läinud, siis ei soovinud enam suuri riske võtta,» lausus ta.