Ukraina häkkerid tirisid Venemaa koondise ründaja seksiskandaali

«Viimastel päevadel olen ma saanud erinevaid sõnumeid, kus mind ähvardatakse ning nõutakse minult raha. Mul pole aimugi, kes on selle taga ja miks,» avaldas Džjuba, kuid lisas, et ei lase sellest ennast häirida lasta.

«Need on vanad videod. Mul pole isegi halle juukseid seal peas. Võtke rahulikult, ma olen juba elus uue lehekülje pööranud ja kõik on hästi,» lausus kauane Venemaa koondise esiründaja.

2020. aastal sattus Venemaa kõrgliiga suurim väravakütt teisegi (seksi)skandaali, mis maksis talle ka ajutiselt koha koondises. Nimelt laaditi siis internetti video, kus mees masturbeeris. Kuigi esialgu eitas Džjuba, et tegemist oleks temaga, siis hiljem, väljaandele The Sun antud usutluses, tunnistas siiski, et see tema oli.