Ukraina tennisetreener: venelased pole WTA ja ATP jaoks probleem, meie oleme

«Venelased ja valgevenelased on teinud väga tugevat ja sihikindlat tööd, et blokeerida teiste riikide sportlasteni jõudvat [sõja]infot. Võtame näiteks WTA – nad teevad siiani nägu, justkui mingit sõda polegi. Midagi pole ju juhtunud, ei mingeid pressikonverentse, ei mingit arutelu,» sõnas juhendaja YouTube'i kanalis Peregovorka.

Kuigi säärane katuseorganisatsioonide käitumine on tema jaoks vastuvõetamatu, ei ole treeneril võimalik ka suurt midagi teha, et neile vastu hakata. «Kui räägiksime näiteks võimalikust boikotist: et ukrainlased kaoksidki homnepäev tennisest, siis WTA plaksutaks selle peale ju ainult käsi! Nõnda kaoks laualt nende suurim probleem. Nii WTA kui ka ATP suurim probleem on praegu ukrainlased, sest meie mängime, anname intervjuusid, ja kui meilt midagi küsitakse, siis me ka vaatame,» jätkas ta.