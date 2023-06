Prantsusmaa ralliäss krimpsutab nina: selle masinaga pole võimalik kiiresti sõita

«Mõistagi sain häid punkte, aga mul polnud kiirust ega enesekindlust. Peame oma autot täiustama, sest kui me kruusal lahendusi ei leia, on meistritiitli eest võitlemine võimatu,» sõnas viimatisel Sardiinia rallil neljanda kohaga leppima pidanud Rossell WRC-sarja kodulehele.

MM-sarja üldseisule otsa vaadates on Rosseli muret muidugi raske mõista, sest nelja etapi järel on tal koos 77 punkti ning lähimaid rivaale Oliver Solbergi ja Gus Greensmithi edestab ta vastavalt 13 ja 15 silmaga.

«Kui pidamine on kuivades oludes halb, siis on masinaga võimatu sõita. Kui on märjad olud, siis pole samuti mingit pidamist: sõidan justkui jääl. Sellises olukorras ei saa gaasi vajutada. Kui sõidaksin normaalselt, oleksin kohe teelt väljas,» põrutas ta.

Prantslase sõnul vajab ennekõike uuendamist masina geomeetria. «Usun, et asi on selles, sest tänavu on meil uue seguga kõvad rehvid. Eelmisel aastal seda mure polnud. Ma ei saa rehve normaalselt kasutada. Pidamist pole, ma ei saa autoga mängida ja ajad on seetõttu kesised,» resümeeris ta.