Jõuga Venemaa relvajõududesse veetud Pekingi hõbemedalist pääseb vabadusse

26-aastane Fedotov sõlmis 2022. aasta kevadel lepingu NHLi tiimi Philadelphia Flyersiga ning lootis liituda mitme ookeani taga mängiva venelasega, kuid see ei õnnestunud tal.

Nüüd teatas Match TV, et kolme nädala pärast saab Fedotovi ajateenistus läbi. Hiljuti aitas ta mereväe koosseisu Vene armee meistrivõistlustel hõbedale.

Küll on vähetõenäoline, et tal õnnestub enam NHLi minna. Tema varasema koduklubi Moskva CSKA president Igor Esmantovitš avaldas intervjuus championat.com-ile, et Fedotov soovitakse mitmeks aastaks armeeklubisse tagasi tuua. Väidetavalt soovib Fedotov seda ka ise.