VIDEO ⟩ Tiitliheitluses tagaajaja rolli jäänud Levadia tõi tiimi tagasi mulluse kapteni

FCI Levadia andis pressiteate vahendusel teada, et aasta alguses Rumeenia kõrgliigas mängivasse CS Mioveni suundunud Lepistu on naasnud Eestisse.

Brent Lepistu: «Mul on hea meel taasliituda FCI Levadiaga! Olen tagasi, et aidata meeskonda püstitatud eesmärkide saavutamisel. Olen meeskonna tegemistega olnud vahepeal kursis ning soovin oma kvaliteedi ja kogemustega meeskonda täiendada. Usun, et oleme koos veel ühtsemad ning tugevamad. Vamos Levadia!»

Klubi president Viktor Levada: «Mul hea meel, et Brent on naasnud koju, tuues võistkonnale rohkelt kogemust ja tõstes meeskonnale kasulikku konkurentsi. Taaskohanemine meeskonnaga toimub kindlasti kiirelt, teades tema iseloomu ja võimeid. Soovin Brendile kui ka meeskonnale palju edu püstitatud eesmärkide täitmisel!»

Brent Lepistu mängis FCI Levadias särgis 2019 - 2022 ning on võitnud rohesärkidega kolm tiitlit: 2021 Eesti karikavõitja, 2021 Eesti Meister ning 2022 Eesti Superkarika võitja. FCI Levadia särgis on Lepistu seni mänginud 106 kohtumises ja löönud kokku 8 väravat. Eesti meestekoondises on Lepistu mänginud 13 korral.