VIDEO ⟩ Imeline Jokic vedas Denver Nuggetsi esimese NBA-tiitlini

Kohtumine möödus tasavägiselt ja parema alguse tegi sellele Heat, kes läks poolajapausile 51:44 eduseisus. Kolmanda veerandaja lõpuks oli nende edu kahanenud juba ühele punktile lõpuks õnnestus Nuggetsil pingelise lõpu järel võita mäng ja sellega koos ka tiitel.

Nuggetsi fännid on tiitlit oodanud kaua. Klubi ise on eksisteerinud 56 aastat ja neist viimased 47 on mängitud NBAs.