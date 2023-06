Rõõmuuudis rallifännidele: legendaarse Soome MM-ralli lähitulevik paistab kindel

Leping on suur vihje selles suunas, et legendaarne Soome ralli ei ole MM-sarjast veel kuskile kadumas. Hetkel on ralli korraldaja ja WRC-sarja promootori vahel selle aasta lõpuni kehtiv leping, kuid kokkulepe linnaga vihjab Rallit.fi sõnul, et koostöö jätkub.