WRC-sari plaanib autotootjatele anda vabad käed

Mainekas ralliportaal Dirtfish kirjutab, et WRC-sari plaanib võtta snitti Le Mansi 24 tunni sõidust. See ei tähenda, et ralliautod hakkavad sõitma korraga terve ööpäeva, vaid alates 2012. aastast on Le Mansi võidusõidul olnud Garage 56-nimeline võistlusklass, kust saab võtta maksimaalselt osa üks auto ja mis on mõeldud erinevate prototüüpide jaoks.