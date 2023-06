Mart Poom 500. maavõistlusmängu eel: koondis avas mulle ukse Inglismaale

«Šotimaal oli tol ajal päris tugev koondis mitme tippmängijaga. Meil õnnestus mängida 0:0 viiki ja see oli Eesti koondisele esimene punkt ja nullimäng endast suurema ja tugeva jalgpalliriigi vastu. Võib öelda, et see mäng avas mulle uksed Derby Countysse: paar kuud hiljem tegin Premier League'is debüüdi Manchester Unitedi vastu,» meenutas Poom.

Poomi sõnul on jalgpallis alati kõik võimalik, ka väiksemate riikide nagu Eesti jaoks. «Mulle on nii mängija kui treenerina olnud alati auasi Eesti koondist esindada. Loomulikult on kuskil kaugel ka unistus oma riigi koondisega finaalturniirile jõuda,» sõnas Poom, olles üks nendest meie seas olevatest, kes on enim koondise mänge vahetult staadionil näinud: esmalt mängijana 17 aasta jooksul, seejärel treenerina ligi 15 aastat.