Lillemets avab Saksamaal kümnevõistluse hooaja, Rosenberg lõpetab pika vigastuspausi

See on mõistagi võimalik, kuid tõtt-öelda on nii Lillemetsa kui ka Rosenbergi parim šanss MMile pääsemiseks hoopis kodused meistrivõistlused. Nimelt on alaliit välja öelnud, et Eesti meistritiitel tagab koha Budapesti lennul, kui sportlane mahub reitingu alusel 24 parema sekka (nagu praegu Õiglane ja Lillemets).