Euroopa parimaks kroonitud eestlane: jäin seda uskuma alles tund peale finišit

«Ujumine algas hästi, kuid seejärel võtsin tempot natuke maha ja tulin veest välja kümnendal kohal. Kuna olen maastikurattaga sõitnud alles kolm nädalat, siis ootasin, et minust sõidetakse pidevalt mööda, aga niimoodi ei läinud. Tempo- ja maastikusõit on väga erinevad, seega üritasin oma diiselmootoriga anda lihtsalt parima.»

«Jooksen tavaliselt üsna kõrge kadentsiga, seega on mul maastikul eelis. Üritasin esimesel tõusul mitte liiga tugeva tempoga minna,» jätkas Mell.

«Tippu jõudes selgus, et mu jalad on täiesti läbi. Teine kord oli veelgi raskem ja kolmandal ringil sain krambid, mida ei ole varem juhtunud. Ma seisin ja venitasin umbes minuti enne kui jätkasin. Seejärel hakkasin uuesti püüdma inimesi, kes minust vahepeal möödusid. Finišis suutsin veel sprintidagi, sest üks noormees nägi minu vanune välja. Hiljem tuli välja, et ta oli siiski teisest vanusegrupist. Ma ei tea, kuidas ma võita suutsin, aga ma jäin seda lõpuks uskuma alles tund peale finišit,» sõnas ta.