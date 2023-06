Katkes Gerd Kanteri maailmameistrist õpilase pikk võiduseeria

Sealjuures väärib märkimist, et viimati ei teeninud sloveen võistlusel esikohta eelmise aasta 19. augustil EM-finaalis. 24-aastane vägilane sai seal kaela hõbeda, kuld läks Leedu hiiu Virgilijus Alekna pojale Mykolasele.

Sel reedel võistleb Čeh Jõhvis toimuval kergejõustikuõhtul, kus tal on võimalik Ståhlilt revanš võtta. Jõhviga on sloveen seotud oma elukaaslase, Eesti vasaraheitja Anna Maria Oreli kaudu. Orel on Jõhvis lasteaias käinud ja praegugi elavad seal tema vanavanemad. Spordipisiku sai ta Jõhvis koos vanaisaga telekast sporti vaadates ja naabrilastega kodutänava olümpial mõõtu võttes, kirjutas Põhjarannik.