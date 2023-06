«Sportlane peab ju kuidagi elama.» Euribor pitsitab kergejõustiklast

Tõkkesprinteri jaoks on praegu iga euro väärtuslik, kirjutab väljaanne Iltalehti. Nimelt pole tal põrmugi kerge rinda pista tõusva kodulaenumaksega.

Kortel on Soome pealinnas Helsingis terrassiga korter ning tema kodulaen on seotud 12 kuu euriboriga, mis oli pikalt miinuses, aga ületas eelmise aasta aprillis nulljoone. Kui varem maksis meie põhjanaaber euribori eest 170 eurot kuus, siis nüüd on summa kerkinud suisa 1270 euroni. «Kaalun, kas muuta laen kolme kuu euribori peale,» sõnas ta.