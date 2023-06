Soomlased: Rally Estoniat pole järgmisel aastal WRCs

Seda on mainitud uudises, mis rääkis sellest, et Jyväskylä linn on nõus jätkama Soome MM-etapi võõrustamist ka aastatel 2024-26. Tõsi, see on ralli toimumise osas vaid väga tugev vihje, sest ametlikult saab Soome leping MM-sarjaga tänavu läbi ning pikendamisest pole teatatud. Muidugi, eks see olegi suuresti vormistamise küsimus.