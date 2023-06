Meedia: Tänak saab üheks ralliks uue tiimikaaslase

Heller teatas juba kevadel, et tema eesmärk on saada sügisel toimuvaks etapiks istumise alla Rally1 auto. +Motor kirjutab nüüd, et selleks autoks on M-Spordi Ford Puma.

«Mul on vajalikud kontaktid ja tunnen õigeid inimesi, et see teoks teha. Teame, et see ei ole lihtne, aga see on saavutatav. See on minu unistus: sõita tippautoga MMil. Alustasime selle projektiga ja vaatame, mida suudame tulevikus teha,» rääkis Heller intervjuus KM1-le.