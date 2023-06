Peter Jüri Carey treenib teist nädalat Eesti koondisega ning on seni seda kogemust nautinud.

Alates 5. juunist on taas tegutsenud Korvpallikodu, kus koondise vaateväljas olevad mängijad saavad oma oskusi näidata ning korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijala näpunäidete järgi treenida. Kuigi paljud mängijad on eestlastele tuttavad, on ka üks täiesti uus nimi.