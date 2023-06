Thierry Neuville: WRCs pole ühtegi staari

«Teha oleks palju. Me oleme seda arutanud promootorite ja rahvusvahelise autospordiliiduga. Nad kuulavad, on teadlikud ja tahavad asju teha. See on väga positiivne,» ütles Neuville, kelle arvates on WRC formaat liiga keeruline.

«Ma usun, et peaksime lühendama ürituste formaati, muutes need kahepäevaseks. See ei takistaks meil korraldada konkreetseid rallisid nagu varem, mis on selle spordiala DNAs. See tähendab, et Monte-Carlo kestaks 4 päeva, Soomes võiks võistelda ainult ühe või pooleteise päeva jooksul. See annaks sellele tõelise sprindi iseloomu. Teha on palju, kuid keegi ei tegutse.»