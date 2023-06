Hamilton tahab 20 miljoni euro suurust palgatõusu

Meeskonna mänedžer Toto Wolff rääkis CNBC-le, et läbirääkimised lepingu osas on lõpule jõudmas. Seoses nädalavahetuse Kanada Grand Prix etapiga teatatakse lepingu pikendus tõenäoliselt järgmisel nädalal.

«Ta on selle spordiala kõige tähtsam inimene. Ta on oluline tegelane mitte ainult rooli taga, vaid ka väljaspool seda. Me peame hoidma teda siin spordis nii kaua kui võimalik,» märkis Wolff.