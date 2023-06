Rasmus Mägi alal on küsimärke kui palju

«​Kui ma tunnen midagi ja arvan, et ma võin riskida vigastusega kui ma osalen võistlusel, mille võidu eest makstakse ainult 4000 dollarit. Kas ma peaksin siis kuu aega vigastatult istuma ja lootma, et jõuan MM-ile?»

Nii kirjutas Twitteris 400 meetri tõkkejooksu staar Rai Benjamin, pärast otsust loobuda LA Grand Prix-l osalemisest. See on üks mitmest salapärasest sõnumist, mida ameeriklane on viimasel ajal saatnud. Benjamin loobus ka eelmisel nädalal toimunud Pariisi Teemantliiga etapist.