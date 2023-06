Euroopa miniolümpia pakub tõsist sporti ja parajalt kirevust

Kergejõustik on neil mängudel kui riik riigis, täiesti oma sportlaste ja taustajõudude kvoodiga. Ka võistluspaik on Krakowis asuvast keskusest eraldi, Katowice külje all Chorzowis. Sel alal peetakse mängude raames Euroopa võistkondlikke meistrivõistlusi. See seab koondiste koostamisele omad nõuded ning seetõttu pole tegemist klassikalise kergejõustiku suurvõistlusega.