Tänavune hooaeg pole Lillemetsal kulgenud loodetud rada mööda. Kõik algas küll suurepäraselt: sise-EMil sai Saaremaalt pärit mitmevõistleja kaela ihaldatud pronksmedali. Välishooaja algust on aga seganud vigastus, mistõttu jäi ta kõrvale ka legendaarselt Götzise kümnevõistlusest.

«Kahju tõesti, et ei saanud Götzises võistelda. Seal on lihtsalt suurepärane atmosfäär ja ideaalne võistluspaik kümnevõistlejate jaoks. Olen seal ka ju isikliku rekordi püstitanud ning hea olnuks tugevate konkurentidega end võrrelda. Sport on kahjuks selline ja loodetavasti õnnestub seevastu hiljem alustades mõnel tiitlivõistlustel end näidata,» hindas Lillemets Postimehele antud intervjuus.