Suurpuhastus: medaliteta jäänud Liverpool lööb platsi puhtaks

Inglismaa kõrgliigas seitsme hooaja jooksul esimest korda esinelikust välja jäänud Liverpool andis teada, et klubi ootavad muudatused. Ametlikus teadaandes kinnitati, et 11 mängijaga ei kavatseta lepinguid pikendada ning nendest saavad suvel vabaagendid.

Neli mängumeest, kes on sunnitud tippklubist lahkuma, on mänginud viimastel aastatel suurt rolli meeskonna edus. Nõnda tuleb nii Roberto Firminol, Naby Keital, James Milneril kui ka Alex Oxlade-Chamberlainil uut koduklubi otsima asuda. Ülejäänud seitse jalgpallurit, kes on sunnitud lahkuma, kuuluvad Liverpooli akadeemiasse.