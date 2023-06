Valgevene tennisetäht tunneb, et teda vihatakse päritolu tõttu

«Olen pärit Valgevenest ning see tekitab palju ebameeldivusi. Elu on hetkel keeruline. Kui mul oleks võimalus, siis teeksin kõik, et see (sõda - toim) lõpetada,» lausus Sabalenka teleseriaalis Break Point.

Sabalenka arvates vaadatakse tema suunas viimase aasta jooksul hoopis teisiti. Alates sellest, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas, on valgevenelanna tundnud, et teda vihatakse just päritolu tõttu.

Sabalenka on tulnud avalikkuse ette viimasel ajal üsna julgete ütlustega. Ta tunnistas Prantsusmaa lahtiste ajal, et ei toeta koduriigi presidenti Aljaksandr Lukašenkat. Seda kõike pärast seda, kui ta oli sattunud poliitiliste küsimuste turmtule alla.

«Ma ei toeta sõda. Ma ei toeta praegu Lukašenkat,» vahendas BBC Sport 25-aastase Sabalenka sõnu.

«Ma ütlesin palju kordi, et ma ei toeta sõda. Ma ei taha, et minu riik oleks mõne konfliktiga seotud. Ma olen seda palju kordi öelnud ja te teate, milline mu seiskoht on. Teil on minu positsioon. Teil on mu vastus. Ma vastasin palju kordi. Ma ei toeta sõda,» jätkas ta.