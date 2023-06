Tartu Ülikool sõlmis pikaajalise lepingu suursponsoriga

Atria Eesti tegevdirektor Olle Horm usub ja usaldab meeskonda. «Kui me alustasime koostööd Tartu Ülikooli Maks & Moorits korvpallimeekonnaga, seadsime üheskoos pika eesmärgi. Mõeldes tagasi mõne aasta tagusele ajale, on tänane noor meeskond murdnud end lühikese ajaga Eesti ja Läti tippklubide sekka. See annab põhjust vaadata julgelt tulevikku ja mõelda veelgi suurematele tegudele. Sport on meile alati olnud südamelähedane, mistõttu oleme ka järgmised kolm aastat korvpallimeeskonna selja taga. Usume ja usaldame meeskonda, selle taustajõude, fänne ja kõiki, kes panustavad, et klubi suuri tegusid saaks korda saata ja tõestada, et Tartu on Eesti korvpallimeka,» sõnas Horm.