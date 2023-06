AMETLIK ⟩ Soomlane asendab varalahkunud Breeni

Tegemist pole üllatava teatega, sest selle üle on spekuleeritud pikalt ning tõele au andes oli kohe selge, et Suninen on Hyundaile parim valik. Praegu pole teada, kas meie põhjanaaber sõidab veel Rally1-autoga kuskil või mitte.

«See on suurepärane võimalus naasta tippklassi ning olen sellest puudust tundnud,» ütles Suninen pressiteate vahendusel. «Eesti ja Soome on minu jaoks olnud varasemalt head rallid, kuid auto ja hübriidajami õppimine väheste testivõimaluste juures on suur väljakutse.

Eesti ja Soome on rallid, kus on vaja enam kui täielikku enesekindlust ning esimesest kurvist alates on hea tulemuse saamiseks vaja gaas põhja suruda. Aeg näitab, milline on meie lähenemine. Minu eesmärk on autot vaikselt õppida ning aja jooksul üha paremat kiirust näidata ning võistkonnale häid punkte tuua.»