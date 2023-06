Nagu näha oli otsus jätta eelmise nädalavahetuse klubide karikavõistlused Pärnus vahele ja valmistuda tänaseks tark?

Treener Argo Golbergiga panime üsna hooaja alguses kalendri paika: teadsime, et tuleb teha pause, et saada häid jookse. Eelmine aasta tõestas, et sai tehtud liiga palju jookse ja kumm läks seetõttu üsna kiiresti tühjaks. Nüüd pärast Norra võistlusi olengi kaks nädalat treeninud ja valmistunud tõsisemalt üheks võistluseks. Leian, et see oli õige otsus ja seda rütmi tahan hoida ka edaspidi.