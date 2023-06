Üks maailmarekord teise järel langeb põrmu, tippjooksjad on saanud väärt «abilise»

Kui mai lõpus tegi otsa lahti ameeriklasest kuulitõukaja Ryan Crouser, siis juunikuu on puhtalt olnud jooksjate päralt. Ning kesk- ja pikamaajooksudele ses loos keskendumegi. Millest see tuleb, et näiteks ühelainsal õhtul – eelmise nädala reedel Pariisis peetud Teemantliiga etapil – saadakse vaat et mängeldes jagu korraga kolmest tippmargist?