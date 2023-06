Relvaga vehkinud korvpallitäht teenis ülipika võistluskeelu

Arvestades seda, et möödunud hooajal sattus Morant juba korra tulirelvaga «mängimise» eest pahandustesse ning teenis kaheksamängulise võistluskeelu, siis tuli NBAl karmimalt tegutseda. NBA tegevjuht Adam Silver loodab, et pikk mängukeeld omab tulemust.

«Usume, et 25-mänguline võistluskeeld on paras ja teeb mängijale selgeks, et tulirelvadega hoolimatut ja ebavajalikku käitumist ei sallita,» vahendas Silveri sõnu ESPN.