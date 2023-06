BLOGI ⟩ Eesti oli avapoolajal väga hea, aga teisel jäime aserite surve alla

Eesti jalgpallikoondis alustas EM-valiksarja võitlusliku mänguga Austria vastu. Eesti asus kohtumist küll Rauno Sappineni tabamusest juhtima, aga austerlaste teise poolaja väravad andsid neile 2:1 võidu. Aserbaidžaan on veelgi nukramalt valiksarjas mänginud. Nad pidid vastu võtma suured kaotused nii Rootsilt (0:5) kui ka Austrialt (1:4).

Nõnda on võimalik mõlemal meeskonnal punktiarve avada ning EM-pileti eest võitlemiseks tuleks vastane kindlasti alistada. Seejuures räägib varasem ajalugu selgelt Eesti kasuks, ent viimased omavahelised kohtumised jäävad mõne aasta taha.

Eesti ja Aserbaidžaan on sõpruskohtumistes läinud vastamisi koguni kaheksa korda. Eesti on teeninud nendest kolm ja Aserbaidžaan ühe võidu. Neli mängu on lõppenud viigiliselt. Viimati mindi vastamisi 2013. aastal, mil Lilleküla staadionil olid Eesti võidunumbrid 2:1.