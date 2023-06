Tippkergejõustiklane müüb alastipilte

28-aastane Kanada rekordinaine ja kaks korda olümpial osalenud Newman tegutseb OnlyFansis ainult raha tõttu. Tema konto kuutellimus on 18 eurot, aga suurema summa eest on võimalik näha paljastavamaid fotosid. Näiteks jagas ta reedel alastipilti, mille eest tuli välja käia ligikaudu 91 eurot.

«Minu keha on maailma üks ilusamaid ning olen selle üle väga uhke. Olen oma välimuse osas väga enesekindel ning tahan oma ilu ära kasutada nagu Pamela Anderson ja Marilyn Monroe,» ütles Newman Iltalehtile.

Parimal juhul 4.82 ületanud naine sõnas, et naisteivashüppajad ei teeni võisteldes nii palju raha, kui peaksid. «Leppisin sellega. OnlyFansi minek on mu elu parim otsus. Minu rahaline seis on nüüd stabiilne ning saan investeerida profisporti.»