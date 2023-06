Jalgpallitäht oksendas meeskonnakaaslase ema käekotti

Näiteks on peaaegu karsklane Rúben Dias. City portugallasest keskkaitsja, kes on klubis kindel põhimees ja kuulub oma positsioonil maailma vägevamate sekka.

Väravavaht Ederson, kes kuulus koos Diasiga kunagi Portugali hiiu Lissaboni Benfica hingekirja, rääkis Brasiilia meediale, et alkoholi joomine ei lõppenud kaitsjale teps mitte hästi.

«Ta jõi kaks pitsi ning oksendas siis Grealishi ema käekotti,» kostis puurilukk. Grealishi all mõtles Ederson City ründavat poolkaitsjat Jack Grealishit, kes on tõeline peoloom ning pidutses pärast Meistrite liiga triumfi vaat et magamata.