Keelust vabanenud Põhja-Korea naaseb rahvusvahelisele spordiareenile

Hiina spordiministri asetäitja Zhou Jingiang avalikustas, et Aasia mängudele on registreerinud kõik 45 sealset olümpiakomiteed. Kuigi otseselt pole Põhja-Koread esile toodud, siis võib arvata, et viimase sportlased naasevad rahvusvahelisele areenile.